На эту ситуацию обратили внимание в киевских телеграм-каналах, передает 24 Канал. Там выложили фото, как мать фактически закидывает небольшого мальчика в мусорку.

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Что происходит в столице

Очевидно, что ребенок сам не может залезть в достаточно высокий мусорный бак, так что мать "помогает" ему. Фото сделано из окна многоэтажки.

Ребенок собирает бутылки из мусорника в Киеве / Фото из телеграм-каналов

Но хуже всего то, что мальчик вместе с мамой живет так не один год. Пользователи пишут, что видели их еще тогда, когда он только научился ходить. Иногда возле женщины есть девочка.

Только что видела их на Цветаевой (новое название – Александры Экстер, – 24 Канал), ребенок рядом был, я думала, что мусор выбрасывают,

– пишет пользователь.

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