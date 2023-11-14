На цю ситуацію звернули увагу в київських телеграм-каналах, передає 24 Канал. Там виклали фото, як мати фактично закидає невеликого хлопця в смітник.
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Що відбувається в столиці
Очевидно, що дитина сама не може залізти в досить високий сміттєвий бак, тож мати "допомагає" йому. Фото зроблено з вікна багатоповерхівки.
Дитина збирає пляшки зі смітника в Києві / Фото з телеграм-каналів
Але найгірше те, що хлопець разом із мамою живе так не один рік. Користувачі пишуть, що бачили їх іще тоді, коли він щойно навчився ходити. Часом біля жінки є дівчинка.
Щойно бачила їх на Цвєтаєвої (нова назва – Олександри Екстер, – 24 Канал), дитина поруч була, я думала, що сміття викидають,
– пише користувачка.
Новини Києва
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