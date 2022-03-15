Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время прямого включения к общенациональному телемарафону, передает 24 канал.

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Враг уничтожает все на своем пути

Всего в Украине орки уничтожили 3 500 объектов инфраструктуры, в частности:

230 объектов транспортной инфраструктуры;

165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как электроподстанции и газопроводы – они полностью или частично разрушены;

кроме этого разрушены учебные заведения, полностью или частично, – 72 объекта.

А также оккупанты повредили 21 учреждение здравоохранения на территории Украины и 10 образовательных учреждений.

Ежедневно все больше разрушенных домов

Что касается жилых домов, то их количество меняется ежедневно. Сейчас – это более 2 700 разрушенных домов.

"Другие объекты, среди которых здания ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины и тому подобное – более 400", – сообщил Монастырский.

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