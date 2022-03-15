Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час загальнонаціонального телемарафону, передає 24 канал.
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Ворог нищить усе на своєму шляху
Загалом в Україні орки знищили 3 500 об'єктів інфраструктури, зокрема:
- 230 об'єктів транспортної інфраструктури;
- 165 об'єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи – вони повністю або частково зруйновані.
- крім цього зруйновані заклади освіти, повністю або частково, – 72 об'єкти.
А також окупанти пошкодили 21 заклад охорони здоров'я на території України та 10 освітніх закладів.
Щодня все більше зруйнованих будинків
Щодо житлових будинків, то їхня кількість змінюється щодня. Зараз – це понад 2 700 зруйнованих будинків.
"Інші об'єкти, серед яких є будівлі ДСНС України, Національна поліція України тощо – понад 400", – повідомив Монастирський.
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