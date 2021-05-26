Накануне текст закона опубликовали в издании "Голос Украины". А 24 мая закон подписал Владимир Зеленский.
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Больше об электронном судопроизводстве
Основной целью закона об электронном судопроизводстве является обеспечение начала функционирования отдельных модулей Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) и поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.
Система призвана стать инструментом повышения эффективности деятельности судебных органов. Это хотят реализовать путем внедрения современных технологий в их повседневной деятельности.
Система должна действовать в:
- судах,
- Высшем совете правосудия,
- Совете судей,
- Высшей квалификационной комиссии судей,
- Государственной судебной администрации,
- на предприятиях, принадлежащих к сфере правосудия,
- Национальной школе судей Украины.
Также ЕСИТС должна упростить процедуры коммуникации между гражданами-участниками судебных процессов и их представителями с судебными органами, делая судебные процедуры для граждан проще, удобнее и доступнее.