Напередодні текст закону опублікували у виданні "Голос України". А 24 травня закон підписав Володимир Зеленський.
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Більше про електронне судочинство
Основною метою закону про електронне судочинство є забезпечення початку функціонування окремих модулів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
Система покликана стати інструментом підвищення ефективності діяльності судових органів. Це хочуть реалізувати шляхом впровадження сучасних технологій в їхню повсякденну діяльність.
Система має діяти в:
- судах,
- Вищій раді правосуддя,
- Раді суддів,
- Вищій кваліфікаційній комісії суддів,
- Державній судовій адміністрації,
- на підприємствах, що належать до сфери правосуддя,
- Національній школі суддів України.
Також ЄСІТС має спростити процедури комунікації між громадянами-учасниками судових процесів та їх представниками із судовими органами, роблячи судові процедури для громадян простішими, зручнішими і доступнішими.