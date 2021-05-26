Напередодні текст закону опублікували у виданні "Голос України". А 24 травня закон підписав Володимир Зеленський.

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Більше про електронне судочинство

Основною метою закону про електронне судочинство є забезпечення початку функціонування окремих модулів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Система покликана стати інструментом підвищення ефективності діяльності судових органів. Це хочуть реалізувати шляхом впровадження сучасних технологій в їхню повсякденну діяльність.

Система має діяти в:

  • судах,
  • Вищій раді правосуддя,
  • Раді суддів,
  • Вищій кваліфікаційній комісії суддів,
  • Державній судовій адміністрації,
  • на підприємствах, що належать до сфери правосуддя,
  • Національній школі суддів України.

Також ЄСІТС має спростити процедури комунікації між громадянами-учасниками судових процесів та їх представниками із судовими органами, роблячи судові процедури для громадян простішими, зручнішими і доступнішими.