Все больше украинцев инвестируют часть своих доходов в частные пенсионные фонды. За границей накопительная пенсионная система работает давно. В Украине же ее только собираются ввести. Правда, и действующую солидарную отменять не будут.

Подробнее о пенсионной системе в Украине и как в почтенном возрасте не остаться без денег – читайте в материале 24 канала.

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► Украине грозит пенсионный коллапс

Миллион 200 тысяч украинцев получают минимальную пенсию – 1 638 гривен. Существующая солидарная пенсионная система больше не может обеспечить достойный уровень выплат.

Количество пенсионеров растет, а число работающих уменьшается:

11 миллионов 300 тысяч человек пенсионного возраста

против 12,5 миллиона тех, кто платят взносы.

Чтобы не допустить коллапса, изменения уже вводят. Пенсионная реформа, которая стартовала в 2017 году, снизила обязательства государства перед пенсионерами: возраст выхода на пенсию, как и размер выплат зависят от страхового стажа.

"В Украине с каждым годом постепенно повышается необходимый страховой стаж для назначения пенсии. Сейчас максимальный страховой стаж составит 35 лет, чтобы иметь право на назначение пенсии", – пояснила директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко.

► Накопительная пенсионная система будет существовать параллельно с солидарной

По словам главы профильного комитета парламента, с 2023 года накопительная пенсионная система будет существовать параллельно с солидарной. Законопроект зарегистрировали еще в декабре 2019 года. Украинцы будут инвестировать часть доходов в частные пенсионные фонды. А значит, и пенсию будут получать из двух источников.

Если мы не введем накопительный уровень, то ситуация в солидарной системе будет ухудшаться. Но и запускать ее рискованно. Пока нет инструментов контроля – это непредсказуемо. Об этом говорят и все международные структуры: Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, МВФ,

– подчеркнула глава комитета по вопросам социальной политики Верховной Рады Галина Третьякова.

Но полностью перейти на накопительную систему мы пока не готовы – слишком бедные. Хотя миллион украинцев уже открыли счета в негосударственных пенсионных фондах и самостоятельно откладывают на пенсию. Галина Третьякова – одна из них.

"И хоть в моей декларации стоит сумма, кажется 6 – 7 лет назад я положила, 167 тысяч гривен, то она сегодня уже больше, чем миллион!", – рассказала Третьякова.

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В Украине – более 60 негосударственных пенсионных фондов. Сейчас их общие активы превышают 3 миллиарда гривен.

"Это уже не вопрос сбережений. Это вопрос выживания! Это ваша частная пенсия. Можете делать с ней, что захотите. Вы ни от кого не зависите. Если что-то и случится с вами, то это как и частная собственность наследуется. Вы понимаете сколько у вас денег и какая будет ваша частная пенсия", – убежден глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Григорий Овчаренко.

► От чего будет зависеть накопительная пенсия

Размер пенсии будет зависеть от суммы ежемесячных взносов, продолжительности вкладов и годовых процентов. Правда, многие украинцы накопительной системе не очень доверяют: боятся потерять деньги.