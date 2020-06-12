В Україні запроваджують подвійну пенсію: як це діятиме та в чому переваги
Все більше українців інвестують частину своїх доходів у приватні пенсійні фонди. За кордоном накопичувальна пенсійна система працює давно. В Україні ж її лише збираються запровадити. Щоправда, і чинну солідарну не скасовуватимуть.
Детальніше про пенсійну систему в Україні та як у поважному віці не залишитися без грошей – читайте в матеріалі 24 каналу.
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► Україні загрожує пенсійний колапс
Мільйон 200 тисяч українців отримують мінімальну пенсію – 1 638 гривень. Існуюча солідарна пенсійна система більше не може забезпечити достойний рівень виплат.
Кількість пенсіонерів зростає, а число працюючих зменшується:
- 11 мільйонів 300 тисяч людей пенсійного віку
- проти 12,5 мільйонів тих, хто сплачують внески.
Аби не допустити колапсу, зміни вже запроваджують. Пенсійна реформа, яка стартувала 2017 року, знизила зобов'язання держави перед пенсіонерами: вік виходу на пенсію, як і розмір виплат, залежать від страхового стажу.
"В Україні з кожним роком поступово підвищується необхідний страховий стаж для призначення пенсії. Наразі максимальний страховий стаж становитиме 35 років, щоб мати право на призначення пенсії", –пояснила директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко.
► Накопичувальна пенсійна система існуватиме паралельно з солідарною
За словами голови профільного комітету парламенту, з 2023 року накопичувальна пенсійна система існуватиме паралельно з солідарною. Законопроєкт зареєстрували ще в грудні 2019 року. Українці інвестуватимуть частину доходів у приватні пенсійні фонди. А отже, і пенсію отримуватимуть з двох джерел.
Якщо ми не запровадимо накопичувальний рівень, то ситуація в солідарній системі буде погіршуватись. Але і запускати її ризиковано. Поки немає інструментів контролю – це непередбачувано. Про це кажуть і всі міжнародні структури: Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, МВФ,
– підкреслила голова комітету з питань соціальної політики Верховної Ради Галина Третьякова.
Та повністю перейти на накопичувальну систему ми поки що не готові – надто бідні. Хоча мільйон українців вже відкрили рахунки у недержавних пенсійних фондах і самостійно відкладають на пенсію. Галина Третьякова – одна із них.
"І хоч у моїй декларації стоїть сума, здається 6 – 7 років тому я поклала, 167 тисяч гривень, то вона сьогодні вже більше ніж мільйон!", – розповіла Третьякова.
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В Україні – понад 60 недержавних пенсійних фондів. Нині їх загальні активи перевищують 3 мільярда гривень.
"Це вже не питання заощаджень. Це питання виживання! Це ваша приватна пенсія. Можете робити з нею, що захочете. Ви ні від кого не залежите. Якщо щось і трапиться з вами, то це як і приватна власність успадковується. Ви розумієте скільки у вас грошей і яка буде ваша приватна пенсія", – переконаний голова Асоціації недержавних пенсійних фондів Григорій Овчаренко.
► Від чого залежатиме накопичувальна пенсія
Розмір пенсії залежатиме від суми щомісячних внесків, тривалості вкладів та річних відсотків. Щоправда, багато українців накопичувальній системі не дуже довіряють: бояться втратити гроші.