Все більше українців інвестують частину своїх доходів у приватні пенсійні фонди. За кордоном накопичувальна пенсійна система працює давно. В Україні ж її лише збираються запровадити. Щоправда, і чинну солідарну не скасовуватимуть.

Детальніше про пенсійну систему в Україні та як у поважному віці не залишитися без грошей – читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми Дві пенсії одночасно в Україні: хто та коли отримуватиме

► Україні загрожує пенсійний колапс

Мільйон 200 тисяч українців отримують мінімальну пенсію – 1 638 гривень. Існуюча солідарна пенсійна система більше не може забезпечити достойний рівень виплат.

Кількість пенсіонерів зростає, а число працюючих зменшується:

11 мільйонів 300 тисяч людей пенсійного віку

проти 12,5 мільйонів тих, хто сплачують внески.

Аби не допустити колапсу, зміни вже запроваджують. Пенсійна реформа, яка стартувала 2017 року, знизила зобов'язання держави перед пенсіонерами: вік виходу на пенсію, як і розмір виплат, залежать від страхового стажу.

"В Україні з кожним роком поступово підвищується необхідний страховий стаж для призначення пенсії. Наразі максимальний страховий стаж становитиме 35 років, щоб мати право на призначення пенсії", –пояснила директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко.

► Накопичувальна пенсійна система існуватиме паралельно з солідарною

За словами голови профільного комітету парламенту, з 2023 року накопичувальна пенсійна система існуватиме паралельно з солідарною. Законопроєкт зареєстрували ще в грудні 2019 року. Українці інвестуватимуть частину доходів у приватні пенсійні фонди. А отже, і пенсію отримуватимуть з двох джерел.

Якщо ми не запровадимо накопичувальний рівень, то ситуація в солідарній системі буде погіршуватись. Але і запускати її ризиковано. Поки немає інструментів контролю – це непередбачувано. Про це кажуть і всі міжнародні структури: Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, МВФ,

– підкреслила голова комітету з питань соціальної політики Верховної Ради Галина Третьякова.

Та повністю перейти на накопичувальну систему ми поки що не готові – надто бідні. Хоча мільйон українців вже відкрили рахунки у недержавних пенсійних фондах і самостійно відкладають на пенсію. Галина Третьякова – одна із них.

"І хоч у моїй декларації стоїть сума, здається 6 – 7 років тому я поклала, 167 тисяч гривень, то вона сьогодні вже більше ніж мільйон!", – розповіла Третьякова.

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В Україні – понад 60 недержавних пенсійних фондів. Нині їх загальні активи перевищують 3 мільярда гривень.

"Це вже не питання заощаджень. Це питання виживання! Це ваша приватна пенсія. Можете робити з нею, що захочете. Ви ні від кого не залежите. Якщо щось і трапиться з вами, то це як і приватна власність успадковується. Ви розумієте скільки у вас грошей і яка буде ваша приватна пенсія", – переконаний голова Асоціації недержавних пенсійних фондів Григорій Овчаренко.

► Від чого залежатиме накопичувальна пенсія

Розмір пенсії залежатиме від суми щомісячних внесків, тривалості вкладів та річних відсотків. Щоправда, багато українців накопичувальній системі не дуже довіряють: бояться втратити гроші.