Недавно американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых быстрорастущих стартапов, которые уже в ближайшем будущем могут быть оценены в $1 млрд

Из 25 компаний, которые в него вошли, только тремя руководят женщины. Такая колоссальная диспропорция свидетельствует, в том числе и о том, что до сих пор женщины часто не воспринимаются обществом, как серьезные бизнес-леди. Это приводит к тому, что они получают значительно меньшую поддержку и инвестиции в свой бизнес, чем мужчины.

Однако, по данным Opendata, число предпринимательниц в Украине за последние несколько лет увеличилось. В 2019 году в стране было зафиксировано более 827 тыс. женщин, которые создали и развивают собственные компании.В поддержку развития женского предпринимательства в Украине в 2019 году Франко-украинская торгово-промышленная палата (CCIFU) учредила Премию "Створено жінками".

Церемония награждения премии "Створено жінками" состоится 16 июля и будет доступна для просмотра онлайн.

"Вторая церемония награждения состоится в UNIT.City уже 16 июля, мероприятие будет доступно для просмотра онлайн. Во время церемонии члены почетного жюри назовут имя победительницы, которая недавно основала собственную компанию в Украине и за свои бизнес-успехи получает титул Бизнес-леди 2020", – сказала Мод Жозеф, директор CCIFU, соучредитель премии "Створено жінками".

К сожалению, в обществе до сих пор существуют определенные гендерные стереотипы, связанные с ведением бизнеса женщинами, но украинские бизнес-леди уверенно отвоевывают свое право на успех. Все больше женщин открывают собственное дело и публично рассказывают о своих карьерных успехах, мотивируя своим примером других. Поэтому мы считаем необходимым поддерживать инициативы, во главе которых стоят женщины.

Прием заявок от кандидаток на звание Бизнес-леди года длился два месяца и был открыт для всех предпринимательниц, без ограничений по возрасту и сектору деятельности. Всего организаторы получили шестьдесят девять заявок, в шорт-лист вошли одиннадцать кандидаток:

Анастасия Журавель — соучредительница социального проекта и первого украинского благотворительного магазина Laska;

Анна Морозова — директор кооперации производителей чеснока Украины UkrUP;

Евгения Николайчук — соучредительница и управляющий партнер сети винных баров, представляющих украинских виноделов — Like a Local's Wine Bar;

Екатерина Германн — соучредительница бренда украинской одежды My Sleeping Gypsy;

Елена Мельник — основательница инклюзивного кафе-кондитерской «Старый город»;

Елена Токарь — соучредительница бренда сладостей ручной работы Lol& Pop;

Ирина Новикова — основательница краудсорсинговой платформы для оперативного решения маркетинговых и исследовательских задач и реализации социальных инициатив P.Aid;

Татьяна Куприйчук — автор проекта мусороперерабатывающего завода Bingo Ecology в г. Сумы;

Кристина Павлик — основательница бренда здоровых лакомств GAVRA

Наталья Невядомская — управляющий партнер сети ресторанов Famille Très FRANÇAIS;

Ольга Коць — соучредительница компании по производству деревянной упаковочной тары "Ольта-Львов".

Имя предпринимательницы года, которую выбрало почетное жюри CCIFU, будет объявлено во время прямой трансляции Премии "Створено жінками", 16 июля в 17:30.

Победительница получит денежный приз в 100 000 грн на развитие собственного бизнеса, а также пятидневную поездку в Париж для знакомства с главными офисами компаний-партнеров мероприятия, менторинг проекта компаниями-партнерами и бесплатное членство в CCIFU течение года.