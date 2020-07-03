Днями американський журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг стартапів, які зростають найшвидше та у найближчому майбутньому можуть бути оцінені в $ 1 млрд.

З 25 компаній, які увійшли до рейтингу лише три очолюють жінки. Така колосальна диспропорція свідчить у тому числі й про те, що й досі у світі жінки не сприймаються суспільством, як серйозні бізнес-леді та отримують значно меншу підтримку й інвестиції свого бізнесу, ніж чоловіки.

Проте за даними Opendata число підприємниць в Україні останніми кількома роками зростає. У 2019 в країні було зафіксовано понад 827 тис. жінок, які створили та розвивають власні компанії. На підтримку і розвиток жіночого підприємництва в Україні у 2019 році Франко-українською торгово-промисловою палатою (CCIFU) було запроваджено Премію "Створено жінками".

Церемонія нагородження премії "Створено жінками" відбудеться 16 липня і буде доступна для перегляду онлайн.

"Друга церемонія нагородження, в ході якої буде названо ім’я жінки, котра нещодавно заснувала власну компанію в Україні та заслуговує на титул Бізнес-леді 2020, відбудеться вже 16 липня в UNIT.City й буде доступна для перегляду онлайн", – сказала Мод Жозеф, директорка CCIFU, співзасновниця премії "Створено жінками"

На жаль, у суспільстві ще й досі існують певні гендерні стереотипи, щодо жіночого бізнесу, проте українські бізнес-леді впевнено відвойовують право на успіх. Усе більше жінок відкривають власну справу й публічно розповідають про свої кар'єрні успіхи, мотивуючи своїм прикладом інших. Тому ми вважаємо необхідним підтримувати ініціативи, на чолі яких стоять жінки.

Прийом заявок від кандидаток на звання Бізнес-леді року тривав протягом двох місяців і був відкритим для всіх жінок-підприємців, без обмежень віку і незалежно від сектору їхньої діяльності. Усього організатори отримали шістдесят дев’ять заявок, до шорт-листа увійшли одинадцять кандидаток:

Анастасія Журавель — співзасновниця соціального проєкту та першого українського благодійного магазину Laska;

Ганна Морозова — директорка кооперації виробників часнику України UkrUP;

Євгенія Ніколайчук — співзасновниця та керуюча партнерка мережі винних барів, що представляють українських виноробів — Like a Local's Wine Bar;

Ірина Новікова — засновниця краудсорсингової платформи для оперативного вирішення маркетингових та дослідницьких задач і реалізації соціальних ініціатив P.Aid;

Катерина Германн — співзасновниця бренду українського одягу My Sleeping Gypsy;

Крістіна Павлик — засновниця бренду ласощів здорового харчування GAVRA;

Наталія Нев’ядомська — керуюча партнерка мережі ресторанів Famille Très FRANÇAIS;

Ольга Коцьо — співзасновниця компанії з виробництва дерев'яної пакувальної тари "Ольта-Львів".

Олена Мельник — засновниця інклюзивної кав’ярні-кондитерії "Старе місто";

Олена Токар — співзасновниця бренду солодощів ручної роботи Lol&Pop;

Тетяна Купрійчук — авторка проєкту сміттєпереробного заводу Bingo Ecology у м. Суми;

Ім’я головної підприємниці року, яку обрало почесне журі CCIFU, буде оголошено під час прямої трансляції Премії "Створено жінками", 16 липня о 17:30.

Переможниця отримає грошовий приз у 100 000 грн на розвиток власного бізнесу та п’ятиденну подорож до Парижу для знайомства з головними офісами компаній-партнерів заходу, менторинг проєкту компаніями-партнерами та безкоштовне членство в CCIFU протягом року.