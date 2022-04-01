Погоду в Украине в ближайшие два дня будут определять атмосферные фронты циклона, который будет перемещаться с юго-запада на северо-восток страны. За циклоном с севера в Украине будет распространяться холодный воздух арктического происхождения.

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Какая погода будет в субботу, 2 апреля

В субботу, 2 апреля, больше всего похолодания следует ожидать в западных и северных областях Украины. Здесь температура не будет подниматься выше 10 градусов по Цельсию. А на северо-западе будет от 0 до 5 градусов. Кроме того, ожидаются осадки – дожди и мокрый снег.

На остальной территории небольшие и умеренные дожди, днем ​​местами с грозами. Там будет значительно теплее – ночью от +7 до +12 градусов, а днем ​​столбик термометра будет подниматься и до +19 градусов. На востоке и юго-востоке страны – до +23 градусов.

Ветер южный, на западе и севере страны, северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных областей порывы 15-20 м/с.

В Киеве 2 апреля. Температура ночью и днем ​​+6 – +8 градусов.



Погода в Украине 2 апреля / Иллюстрация Укргидрометцентр

Похолодание на воскресенье – мокрый снег и гололедица

Уже в воскресенье 3 апреля морозная погода будет и в центральной Украине – в Винницкой и Черкасской областях ожидается мокрый снег. Будет снежить и в западных и северных областях. Ночью в Карпатах местами сильный снег. Следовательно, в этих регионах возможна и гололедица. Температура ночью опускается ниже нуля – от -2 градусов до +3.

На остальной территории ожидается дождь и мокрый снег, в южных и центральных областях днем ​​местами сильные осадки. Температура ночью и днем ​​+3 – 8 градусов, на востоке и юго-востоке страны днем ​​до +13 градусов. Днем возможны порывы ветра.

В Киеве 3 апреля мокрый снег, местами гололедица, налипание мокрого снега. Температура ночью и днем ​​0 – +2 градуса.