Штурмовая погода помешает высадиться вражескому десанту. Об этом сообщили 1 апреля.

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Даже штормовая погода в море приобщена к силам противодействия высадке десанта! Следовательно, обстановка в регионе стабильная и контролируемая,

– рассказывают защитники.

После поражения в Херсонской области враг осуществляет воздушную разведку. Он пытается найти новые места для ударов.

Обращение ОК "Юг": смотрите видео



"Юг" уверяет, что наша система безопасности хорошо отлажена и легко противодействует провокациям врага.