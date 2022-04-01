Штурмова погода завадить висадитися ворожому десанту. Про це повідомили 1 квітня.

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Навіть штормова погода в морі долучена до сил протидії висадці десанту! Отже, обстановка в регіоні стабільна та контрольована,

– розповідають захисники.

Після поразки на Херсонщині ворог виконує повітряну розвідку. Він намагається вишукати нові місця для ударів.

Звернення ОК "Південь": дивіться відео

"Південь" запевняє, що наша система безпеки добре налагоджена й легко протидіє провокаціям ворога.

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