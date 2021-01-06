В Украине в подземных хранилищах газа в начале 2021 года хранят 23,5 миллиарда кубометров газа. Такой показатель является самым высоким за последние 10 лет.

Этот результат превышает показатель 2019 года на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза".

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В то же время 7,7 миллиарда кубометров газа из общего показателя принадлежат иностранным компаниям.

По итогам 2020 года, Украина почти в 4 раза увеличила объемы хранения газа, которые принадлежат нерезидентам,

– рассказали в пресс-службе.

Обратите внимание! Цена на газ для бытовых потребителей в январе 2021 года вырастет на 14%. Впрочем, в Нафтогазе уверяют, что стоимость голубого топлива в Украине традиционно остается одной из самых низких на рынке. Подробнее об этом – читайте здесь.

По данным "Укртрансгаза", в течение октября – декабря 2020 года из украинских подземных хранилищ отобрали 4,6 миллиарда кубометров газа. Этот показатель на 60% превышает данные за аналогичный период 2019 года. Всего в течение 2020 года уровень отбора составил 7,8 миллиарда кубометров газа.

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Как сообщили в пресс-службе, в Украине в начале прошлого года свой газ хранили представители 14 государств.