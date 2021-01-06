В Україні зафіксували рекордні запаси газу за останні 10 років: подробиці
В Україні у підземних сховищах газу на початку 2021 року зберігають 23,5 мільярда кубометрів газу. Такий показник є найвищим за останні 10 років.
Цей результат перевищує показник 2019 року на 25%. Про це повідомили у пресслужбі "Укртрансгазу".
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Водночас 7,7 мільярда кубометрів газу із загального показника належать іноземним компаніям.
За підсумками 2020 року, Україна майже в 4 рази збільшила обсяги зберігання газу, що належать нерезидентам,
– розповіли у пресслужбі.
За даними "Укртрансгазу", впродовж жовтня – грудня 2020 року з українських підземних сховищ відібрали 4,6 мільярда кубометрів газу. Цей показник на 60% перевищує дані за аналогічний період 2019 року. Загалом протягом 2020 року рівень відбору склав 7,8 мільярда кубометрів газу.
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Як повідомили у пресслужбі, в Україні на початку минулого року свій газ зберігали представники 14 держав.
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