Нардепы внесли изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака. Это поддержали 317 народных избранников.

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Главные положения закона

закон запрещающий рекламу, спонсорство, и продажу до 21-летнего возраста электронных сигарет , ТИЭН, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете;

, ТИЭН, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете; вводит медицинские предупреждения на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигарет для нагрева;

увеличивает медицинские предупреждения на пачках с 50% до 65% от площади с фотографиями-рисунками последствий курения с обеих сторон и их ежегодную ротацию, которую будет проводить Минздрав;

предоставляет полномочия органам местного самоуправления определять дополнительные бездымные места;

вводит процедуру отчетности производителей об ингредиентах и выбросах табачных изделий.

Уже действует закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним

Отметим, что еще с 1 января 2021 года в Украине действует закон о запрете электронных сигарет и устройств для нагрева табака лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Нарушителей закона ждет штраф от 6 800 до 13 600 гривен. А, в случае повторного совершения правонарушения штраф возрастет и составит от 13 600 до 23 800 гривен.

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Смотрите видео о том, какой вред есть от курения: