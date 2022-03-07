Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень подчеркнул, что жизненный путь и творчество Тараса Шевченко вдохновляют миллионы украинцев мира на борьбу за свободную Украину.

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"Тарас Шевченко – национальный символ украинского народа, который пробудил украинскую душу и утвердил духовную основу народа для борьбы против порабощения Российской империей", – сказал Кремень.

Поэтому Уполномоченный по защите государственного языка решил ко дню рождения Тараса Шевченко, 9 марта, запустить общенациональную акцию "Шевченко призывает, Украина побеждает!", которая должна поднять украинский дух и волю к сопротивлению.

Как присоединиться к акции

Тарас Кремень призывает известных людей, политиков, чиновников, лидеров общественного мнения, военных, всех украинцев в такие трудные времена вдохновиться силой шевченковского слова, прочесть его своим собратьям, детям или друзьям.

Также можно читать стихи публично, записать и распространить в соцсетях тексты, рисунки, сообщения, видеоролики с декламированием актуальных строк поэта под хештегом #ШевченкоПризываетУкраинаПобеждает.

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