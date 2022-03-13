Трансляция на Дия.Радио будет проходить круглосуточно. Особенно это удобно для регионов, где обычные радиостанции не работают.
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Как пользоваться Дия.Радио
- Обновите приложение Дия,
- Зайдите в приложение и нажмите "Услуги",
- Выберите Дия.Радио.
Вот и все! Слушайте украинское и будьте в курсе, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают. Делаем все, чтобы вы получали информацию из проверенных источников быстро, удобно и в 2 клика,
– говорится в сообщении.
Реализовать эту услугу помогла Национальная общественная телерадиокомпания.