Трансляція на Дія.Радіо відбуватиметься цілодобово. Особливо це зручно для регіонів, де звичайні радіостанції не працюють.
До теми Молдова починає приймати цифрові документи в Дії
Як користуватися Дія.Радіо:
- Оновіть застосунок Дія,
- Зайдіть у Дію та натисніть "Послуги",
- Оберіть Дія.Радіо.
От і все! Слухайте українське та будьте в курсі, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють. Робимо все, щоб ви отримували інформацію з перевірених джерел швидко, зручно та за 2 кліки,
– йдеться в повідомленні.
Реалізувати цю послугу допомогла Національна суспільна телерадіокомпанія України.