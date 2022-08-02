На заседании Кабинета Министров были обсуждены многие важные вопросы. Доступное жилье для украинцев было одним из них.

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Когда заработает программа "Доступная ипотека"

Правительство инициировало программу "Доступная ипотека", она стартует с 1 октября 2022 года. На первых этапах она будет доступна для четырех категорий граждан:

это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны;

медики;

учителя и педагогические работники;

ученые.

Сообщается, что ставка по ипотеке для этих категорий украинских граждан будет 3%. Минимальный платеж – не менее 20% стоимости жилья, а максимальный срок такой ипотеки будет составлять до 20 лет.

Уже со следующего года "Доступная ипотека" будет работать для всех граждан, нуждающихся в улучшении условий жизни. Льготная ставка по ипотеке для них составит 7%.

Новая масштабная программа ипотеки позволит активизировать новое строительство и будет существенно способствовать восстановлению экономики. Наша цель – чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имели собственное жилье,

– сообщили в правительстве.

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