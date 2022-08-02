На засідання Кабінету Міністрів було обговорено багато важливих запитань. Доступне житло для українців було одним із них.
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Коли запрацює програма "Доступна іпотека"
Уряд ініціював програму "Доступна іпотека", вона стартує з 1 жовтня 2022 року. На перших етапах вона буде доступна для чотирьох категорій громадян:
- це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони;
- медики;
- вчителі та педагогічні працівники;
- науковці.
Повідомляється, що ставка за іпотекою для цих категорій українських громадян буде 3%. Мінімальний платіж – не менше 20% від вартості житла, а максимальний термін такої іпотеки буде складати до 20 років.
Вже з наступного року "Доступна іпотека" буде працювати для всіх громадян, які потребують покращення умов життя. Пільгова ставка за іпотекою для них становитиме 7%.
Нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки. Наша мета — аби кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло,
– повідомили в уряді.
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