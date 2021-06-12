В центрах вакцинации будут прививать людей, которые записались в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт Дия. Мобильные бригады буду делать укол вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.

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Где открыли пункты вакцинации

В Днепропетровской области открыли 13 центров: 12 в Днепре и 1 в Кривом Роге;

во Львовской области – 8 центров: 3 во Львове, по 1 в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области – 7 центров: 4 в Одессе, по 1 в Балте, Черноморске и Измаиле;

в Полтавской области – 5 центров: по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишных Плавнях;

в Херсоне – 3 центра;

в Киевской области – 3 центра: 2 в Белой Церкви, 1 в Броварах;

в Черновицкой области – 2 центра в Черновцах;

в Хмельницкой области – 2 центра по 1 в Хмельницком и Каменец-Подольском;

в Тернополе – 1 центр;

в Ровно – 1 центр;

в Виннице – 1 центр;

в Кропивницкому – 1 центр;

в Житомире – 1 центр;

в Черкассах – 1 центр;

в Харькове – 1 центр.

Главное о COVID-19 в Украине

По состоянию на 12 июня коронавирусом в Украине заразились 2 222 701 человек одновременно 516 46 заболевших скончались.

За сутки 11 июня вирус подхватили 1 274 украинцев, 69 пациентов умерли, а 4905 – выздоровели.

Больше всего новых больных выявили в Киеве – 215.

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