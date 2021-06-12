У центрах вакцинації щеплюватимуть людей, які записалися до листа очікування вакцинації у додатку чи через сайт Дію. Мобільні бригади робитимуть укол вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech.
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Де відкрили пункти вакцинації
- У Дніпропетровській області відкрили 13 центрів: 12 у Дніпрі та 1 у Кривому Розі;
- у Львівській області – 8 центрів: 3 у Львові, по 1 в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
- в Одеській області – 7 центрів: 4 в Одесі, по 1 у Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
- у Полтавській області – 5 центрів: по одному у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
- у Херсоні – 3 центри;
- у Київській області – 3 центри: 2 у Білій Церкві, 1 у Броварах;
- у Чернівецькій області – 2 центри у Чернівцях;
- у Хмельницькій області – 2 центри: по 1 в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському;
- у Тернополі – 1 центр;
- у Рівному – 1 центр;
- у Вінниці – 1 центр;
- у Кропивницькому – 1 центр;
- у Житомирі – 1 центр;
- у Черкасах – 1 центр;
- у Харкові – 1 центр.
Головне про COVID-19 в Україні
- Станом на 12 червня коронавірусом в Україні заразилася 2 222 701 людина, водночас 51 646 хворих померли.
- За добу 11 червня вірус підхопили 1 274 українців, 69 пацієнтів померли, а 4 905 – одужали.
- Найбільше нових хворих виявили у Києві – 215.