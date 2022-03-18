Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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