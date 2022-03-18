Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Назначение сервиса – поддержка и координация всех желающих бороться за освобождение Украины от захватнических рук российских войск. Сайт способен помочь быстрой, достоверной информацией для борьбы с врагом.

Сообщается, что авторами сайта есть Силы Специальных Операций Вооруженных Сил Украины.

Какую информацию можно узнать на сайте?

  • Как защитить город в современных условиях
  • Как завести и угнать российский танк
  • Как стрелять из РПГ-26
  • Как пользоваться Panzerfaust 3
  • Приоритетные цели российской техники
  • Что делать когда исчезла связь и пропал интернет
  • Как собирать и передавать информацию о враге
  • Как следует вести себя при задержании
  • Безопасность в интернете
  • Как изготовить собственноручно коктейли Молотова и другие самодельные средства
  • Информационная гигиена
  • Подполье
  • Закон Украины об основах национального сопротивления
  • Тактическая медицина: основы
  • Как делать саботаж, если вас привлекли к оккупационным властям
  • Активные методы общественного сопротивления
  • Как снизить моральный дух оккупантов
  • Ненасильственное тактическое сопротивление
  • Библиотека для загрузки
  • Как стрелять из ручного гранатомета РПГ-7

Ссылка на официальный сайт Центра национального сопротивления здесь.

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