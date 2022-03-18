Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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Назначение сервиса – поддержка и координация всех желающих бороться за освобождение Украины от захватнических рук российских войск. Сайт способен помочь быстрой, достоверной информацией для борьбы с врагом.
Сообщается, что авторами сайта есть Силы Специальных Операций Вооруженных Сил Украины.
Какую информацию можно узнать на сайте?
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- Приоритетные цели российской техники
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- Как собирать и передавать информацию о враге
- Как следует вести себя при задержании
- Безопасность в интернете
- Как изготовить собственноручно коктейли Молотова и другие самодельные средства
- Информационная гигиена
- Подполье
- Закон Украины об основах национального сопротивления
- Тактическая медицина: основы
- Как делать саботаж, если вас привлекли к оккупационным властям
- Активные методы общественного сопротивления
- Как снизить моральный дух оккупантов
- Ненасильственное тактическое сопротивление
- Библиотека для загрузки
- Как стрелять из ручного гранатомета РПГ-7
Ссылка на официальный сайт Центра национального сопротивления здесь.
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