Таку інформацію повідомили в офіційному телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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Призначення сервісу – підтримка та координація всіх, хто бажає боротися за звільнення України від загарбницьких рук російських військ. Сайт здатен допомогти швидкою, достовірною інформацією для боротьби з ворогом.
Повідомляється, що авторами сайту є Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.
Яку інформацію можна дізнатись на сайті?
- Як оборонити місто в сучасних умовах
- Як завести та викрасти російський танк
- Як стріляти з РПГ-26
- Як користуватись Panzerfaust 3
- Пріоритетні цілі російської техніки
- Що робити коли зник зв'язок та пропав інтернет
- Як збирати та передавати інформацію про ворога
- Як слід поводитись під час затримання
- Безпека в інтернеті
- Як виготовити власноруч коктейлі Молотова та інші саморобні засоби
- Інформаційна гігієна
- Підпілля
- Закон України про основи національного спротиву
- Тактична медицина: основи
- Як робити саботаж, якщо вас залучили до окупаційної влади
- Активні методи громадського спротиву
- Як знизити моральний дух окупантів
- Ненасильницький тактичний спротив
- Бібліотека для завантаження
- Як стріляти з ручного гранатомета РПГ-7
Посилання на офіційний сайт Центру національного спротиву тут.
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