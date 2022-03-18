Таку інформацію повідомили в офіційному телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Призначення сервісу – підтримка та координація всіх, хто бажає боротися за звільнення України від загарбницьких рук російських військ. Сайт здатен допомогти швидкою, достовірною інформацією для боротьби з ворогом.

Повідомляється, що авторами сайту є Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Яку інформацію можна дізнатись на сайті?

Як оборонити місто в сучасних умовах

Як завести та викрасти російський танк

Як стріляти з РПГ-26

Як користуватись Panzerfaust 3

Пріоритетні цілі російської техніки

Що робити коли зник зв'язок та пропав інтернет

Як збирати та передавати інформацію про ворога

Як слід поводитись під час затримання

Безпека в інтернеті

Як виготовити власноруч коктейлі Молотова та інші саморобні засоби

Інформаційна гігієна

Підпілля

Закон України про основи національного спротиву

Тактична медицина: основи

Як робити саботаж, якщо вас залучили до окупаційної влади

Активні методи громадського спротиву

Як знизити моральний дух окупантів

Ненасильницький тактичний спротив

Бібліотека для завантаження

Як стріляти з ручного гранатомета РПГ-7

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