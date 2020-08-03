С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения. Украинцы теперь могут легко менять поставщика голубого топлива. Для этого нужно всего несколько документов.

Как оформить услугу и какие преимущества таких изменений – читайте в материале 24 канала.

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Отныне сменить поставщика газа так же легко как и мобильного оператора. Граждане смогут выбрать того, кто предложит лучшую цену и условия. При необходимости сменить поставщика можно было и раньше. Однако сейчас процедура стала проще.

Как сменить поставщика

Теперь не требуется справка об отсутствии задолженности и акты сверки счетов. Нужно просто отправить заявление, а в течение 3 дней поставщик решает, будет ли обеспечивать вас голубым топливом.

Среди документов нужно иметь:

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

последнюю платежку.

Все можно оформить онлайн, но для этого нужна электронная цифровая подпись. Процедура займет не более часа.

"Необходимо ввести область, район, город, улицу и номер дома. Нажимаем "создать файл заявки". Затем необходимо провести электронную цифровую подпись", – пояснил председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

► Преимущества рынка газа

А вот сам поставщик может разорвать контракт с должником. К слову, едва ли не самое большое преимущество рынка газа для населения – это появление конкуренции. Все компании будут "воевать" за своего клиента. Они будут пытаться предложить лучший сервис. Например, вопрос можно будет решить с помощью чат-ботов в телефоне.

Там все эти вопросы можно решить. Все справки, все задолженности, все поверки счетчика, то есть все-все будет в удобном доступе,

– рассказала координатор ЖКХ программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

Эксперты прогнозировали, что в будущем поставщики могут пойти еще дальше и воспользоваться европейской моделью. Тогда потребитель будет выбирать пакет услуг в соответствии со своими потребностями.

"Хочет ли он рассчитываться раз в год, или раз в квартал, или раз в месяц. Или, например, заплатить наперед", – отметила Бойко.

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► Сколько уже есть поставщиков

Сейчас примерно 10 поставщиков готовы предложить свои услуги. Эта цифра может вырасти в 5 раз. Сейчас компании опасаются выходить на рынок из-за предстоящих выборов, ведь коммунальные платежи – это тема, которой любят манипулировать политики.

Поэтому до октября могут придумать новые льготы, в которых не заинтересованы поставщики газа. Международных игроков следует ожидать через год, когда увидят стабильность в этой сфере.