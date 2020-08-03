З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення. Українці тепер можуть легко змінювати постачальника блакитного палива. Для цього потрібно всього декілька документів.

Як оформити послугу та які переваги таких змін – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Відтепер змінити постачальника газу так легко як і мобільного оператора. Громадяни зможуть обрати того, хто запропонує кращу ціну і умови. За потреби змінити постачальника можна було й раніше. Проте зараз процедура стала простішою.

Як змінити постачальника

Тепер не потрібна довідка про відсутність заборгованості й акти звірки рахунків. Потрібно просто відправити заяву, а впродовж 3 днів постачальник вирішує, чи забезпечуватиме вас блакитним паливом.

Серед документів потрібно мати:

копію паспорту;

копію ідентифікаційного коду;

останню платіжку.

Усе можна оформити онлайн, але для цього потрібен електронний цифровий підпис. Процедура триватиме не більше, ніж годину.

"Необхідно ввести область, район, місто, вулицю і номер будинку. Натискаємо "створити файл заявки". Потім необхідно провести електронний цифровий підпис", – пояснив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

► Переваги ринку газу

А от сам постачальник може розірвати контракт з боржником. До слова, чи не найбільша перевага ринку газу для населення – це поява конкуренції. Усі компанії "воюватимуть" за свого клієнта. Вони намагатимуться запропонувати кращий сервіс. Наприклад, питання можна буде вирішити за допомогою чат-ботів в телефоні.

Там ці всі питання можна вирішити. Всі довідки, всі заборгованості, всі повірки лічильника, тобто все-все буде в зручному доступі,

– розповіла координатор ЖКГ програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко.

Експерти прогнозували, що в майбутньому постачальники можуть піти ще далі та скористатися європейською моделлю. Тоді споживач обиратиме пакет послуг відповідно до своїх потреб.

"Чи він хоче розраховуватися раз на рік, чи раз на квартал, чи раз на місяць. Чи, наприклад, заплатити наперед", – зауважила Бойко.

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► Скільки вже є постачальників

Наразі приблизно 10 постачальників готові запропонувати свої послуги. Ця цифра може зрости в 5 разів. Зараз компанії побоюються виходити на ринок через майбутні вибори, адже комунальні платежі – це тема, якою полюбляють маніпулювати політики.

Тож до жовтня можуть вигадати нові пільги, в яких не зацікавлені постачальники газу. Міжнародних гравців варто очікувати через рік, коли ті побачать стабільність в цій сфері.