Об этом в интервью сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Сколько таких лагерей в Украине она не уточнила.

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Уже есть (лагеря для пленных – 24 канал). Мы над этим поработали. Они являются потому, что этого требует Женевская конвенция,

– пояснила Венедиктова.

Она отметила, что Украина работает в рамках международного гуманитарного права и нашего национального законодательства. Наше государство не переходит никакие границы.

Даже медицинскую помощь пленным рашистам оказывают почти на том же уровне, что и украинским военным.

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