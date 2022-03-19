Об этом в интервью сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Сколько таких лагерей в Украине она не уточнила.
Интересно Самый большой страх россиян сейчас – попасть в армию, – советник главы МВД
Уже есть (лагеря для пленных – 24 канал). Мы над этим поработали. Они являются потому, что этого требует Женевская конвенция,
– пояснила Венедиктова.
Она отметила, что Украина работает в рамках международного гуманитарного права и нашего национального законодательства. Наше государство не переходит никакие границы.
Даже медицинскую помощь пленным рашистам оказывают почти на том же уровне, что и украинским военным.
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