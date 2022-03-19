Про це в інтерв'ю повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Скільки таких таборів в Україні вона не уточнила.
Цікаво Найбільший страх росіян зараз – потрапити до армії, – радник глави МВС
Вже є (табори для полонених – 24 канал). Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього вимагає Женевська конвенція,
– пояснила Венедіктова.
Вона зазначила, що Україна працює в межах міжнародного гуманітарного права та нашого національного законодавства. Наша держава не переходить жодні межі.
Навіть медичну допомогу полоненим рашистам надають майже на тому ж рівні, що й українським військовим.
До теми дивіться "каяття" полоненого російського окупанта: відео