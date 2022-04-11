Цель приложения упростить процедуру проверки подозрительных лиц на блокпостах, улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях.

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Что можно проверить в приложении:

соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли утраченным;

находится ли человек в государственном розыске;

наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли лицо в реестре террористов;

является ли лицо внесенным в список военных террористов и ДРГ или базы "Миротворец";

находится ли авто лица в розыске.

В случае выявления с помощью приложения "фактора риска" необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки,

– подчеркнули в СБУ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что приложение не содержит, не хранит и не передает персональных данных лиц, а работает с информацией из открытых реестров.

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