Додаток має на меті спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях.

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Що можна перевірити у додатку:

чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається втраченим

чи перебуває людина в державному розшуку

чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня особа в реєстрі терористів

чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець"

чи перебуває авто особи в розшуку

У разі виявлення за допомогою додатку "фактору ризику" необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної і додаткової перевірки,

– наголосили в СБУ.

При цьому у відомстві підкреслили, що додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.

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