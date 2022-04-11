Додаток має на меті спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях.
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Що можна перевірити у додатку:
- чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається втраченим
- чи перебуває людина в державному розшуку
- чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня особа в реєстрі терористів
- чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець"
- чи перебуває авто особи в розшуку
У разі виявлення за допомогою додатку "фактору ризику" необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної і додаткової перевірки,
– наголосили в СБУ.
При цьому у відомстві підкреслили, що додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.