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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

В Украине зарегистрировали почти полмиллиона безработных: какой помощи ждать от правительства

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Безработица в Украине: правительство выделило 6 миллиардов гривен
Як в Україні допомагатимуть безробітним / Ілюстративне фото

В мае во время карантина в Украине дополнительно зарегистрировались 140 тысяч безработных граждан. Следовательно, количество людей, не имеющих работы возросло до 456,8 тысяч человек. На выплату помощи этим людям Кабмин уже выделил 6 миллиардов гривен.

Эти деньги правительство выделяет из Фонда борьбы с коронавирусом. Об этом во время селекторного совещания с президентом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса Президента.

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В этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет министров выделил 6 миллиардов гривен,
– сообщил глава правительства.

Это интересно! Между тем за два месяца введения карантина в США 20,5 миллиона человек осталось без работы. Только за апрель 15,9 миллиона человек потеряли работу.

Карантин изменил жизнь миллионов украинцев. Он долгое время будет иметь влияние на финансовую жизнь украинцев. По разным оценкам в 2020 году безработица достигнет от 9,4 до 12%. По прогнозу НБУ, в апреле – июне уровень безработицы вырастет до около 12%. Уровень безработицы включает лишь официально безработных людей, то есть тех, кто встал на учет в центр занятости населения. Поэтому уровень фактической безработицы будет выше.

план виходу з карантину
Украинский план выхода из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Офіс Президента Деньги Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Безработица Новости Украины Новости политики
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