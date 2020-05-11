В Україні зареєстрували майже пів мільйона безробітних: якої допомоги чекати від уряду

У травні під час карантину в Україні додатково зареєструвалися 140 тисяч безробітних громадян. Відтак, кількість людей, що не мають роботи зросла до 456,8 тисяч осіб. На виплату допомоги цим людям Кабмін вже виділив 6 мільярдів гривень.

Ці гроші уряд виділяє з Фонду боротьби з коронавірусом. Про це під час селекторної наради з президентом розповів прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль, передає пресслужба Офісу Президента.

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В цьому місяці зареєструвалося додатково 140 тисяч безробітних. Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет міністрів виділив 6 мільярдів гривень,

– повідомив глава уряду.

Це цікаво! Тим часом за два місяці запровадження карантину в США 20,5 мільйона осіб залишилося без роботи. Лише за квітень 15,9 мільйона осіб втратили роботу.

Карантин змінив життя мільйонів українців. Він довгий час матиме вплив на фінансове життя українців. За різними оцінками у 2020 році безробіття сягатиме від 9,4 до 12%. За прогнозом НБУ, у квітні – червні рівень безробіття зросте до близько 12%. Рівень безробіття включає лиш офіційно безробітних людей, тобто тих, хто став на облік в центр зайнятості населення. Тому рівень фактичного безробіття буде вищим.



Український план виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу