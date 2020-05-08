Понад 20 мільйонів осіб стали безробітними в США за час карантину

За два місяці запровадження карантину в США 20,5 мільйона осіб залишилося без роботи. Лише за квітень 15,9 мільйона осіб стало безробітними.

У квітні 2020 року безробіття в США зросло на 10,3% – до 14,7%. Це найбільший приріст, який був зафіксований Бюро статистики праці, яке веде дані з січня 1948 року.

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У квітні кількість безробітних в США зросла до 23,1 мільйона осіб. Різке зростання кількості безробітних пов'язане з пандемією коронавірусу та зусиллям на його подолання. Найбільше постраждала індустрія розваг та відпочинку, де безробіття сягнуло 39%.

"Зайнятість різко знизилася у всіх основних галузях промисловості, особливо великі втрати робочих місць у сфері послуг та гостинності", – йдеться у звіті.

Відзначається, що 90% втрачених у квітні робочих місць є так званими "тимчасовими". Вони були втрачені через те, що підприємства були закриті на карантин. Однак наскільки швидко ці підприємства відновлять роботу – поки невідомо.

Протягом останніх семи тижнів 33 мільйони осіб у США подали на допомогу по безробіттю. Закон США, прийнятий для підтримки економіки, передбачає виплату 600 доларів щотижня в якості допомоги по безробіттю до літа.

В Бюро відзначають, що найбільше безробіття в США була лише під час Великої депресії, коли без роботи були майже кожен четвертий американець (24,9%). Навіть під час кризи 2008 року роботу втратили 8,7 мільйона американців.