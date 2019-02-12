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      Украине нужен настоящий мир, а не его "минская" имитация, – Юлия Тимошенко

      100 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Настоящий мир – это не только прекращение военных действий, освобождение и возрождение оккупированных российским агрессором районов Донбасса и Крыма, это возвращение вынужденных переселенцев, надежные гарантии безопасности Украины, которыми являются сильная армия и присоединение к системе коллективной обороны НАТО.

      Об этом заявила Юлия Тимошенко во время вече жителей Збаража на Тернопольщине, говорится на сайте партии.

      Лидер "Батькивщины" отметила, что минские переговоры лишь имитируют мирный процесс и не могут завершить войну. Ошибкой она назвала и то, что Крым был выведен за пределы переговоров.

      "Это означает, что кто-то хочет забыть о Крыме. Кто-то хочет сделать так, чтобы с течением времени якобы легализовали без документов Крым за страной-оккупантом. За нашей спиной происходит заговор", – отметила политик.

      Именно поэтому, подчеркнула Юлия Тимошенко, необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму, который предоставил Украине гарантии целостности наших международно признанных границ.

      Мы вернем Крым в переговорный процесс и никому не дадим забыть, легализовать Крым как якобы не украинский,
      – заявила кандидат в президенты.

      Особое внимание председатель партии сделала на развитии мощных Вооруженных Сил: "В современном мире, где обострилась борьба за ресурсы, нужна сильная армия. Она является условием существования независимого государства".

      Лидер "Батькивщины" обратила внимание на то, что армия требует не только лучшего вооружения, но и заботы государства о каждом солдате. По инициативе Военного кабинета Юлии Тимошенко уже разработан новый контракт, предусматривающий достойную систему оплаты, решение вопроса с жильем, защиту семей военнослужащих, защиту семей, потерявших близких на фронте.

      После выступления Юлии Тимошенко на сцену вышли военные. Представители Всеукраинского союза участников боевых действий "Собратья Украины", среди которых есть и защитники Донецкого аэропорта, поддержали лидера партии.

      "Мы сегодня присутствуем здесь для того, чтобы сказать, что мы поддерживаем Юлию Тимошенко. Вы – наш президент и Верховный главнокомандующий", – сказал представитель пограничных войск Юрий Ганджала.

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      Теги: Новости политики НАТО Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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