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      Україні потрібен справжній мир, а не його "мінська" імітація, – Юлія Тимошенко

      393 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Справжній мир – це не лише припинення воєнних дій, звільнення та відродження окупованих російським агресором районів Донбасу та Криму, це повернення вимушених переселенців, надійні гарантії безпеки України, якими є сильна армія та приєднання до системи колективної оборони НАТО.

      Про це заявила Юлія Тимошенко під час віча мешканців Збаража на Тернопільщині, йдеться на сайті партії.

      Лідер "Батьківщини" зазначила, що мінські перемовини лише імітують мирний процес і не можуть завершити війну. Помилкою вона назвала й те, що Крим був виведений за межі переговорів.

      "Це означає, що хтось хоче забути про Крим. Хтось хоче зробити так, щоб з плином часу нібито легалізували без документів Крим за країною-окупантом. За нашою спиною відбувається змова", – зауважила політик.

      Саме тому, наголосила Юлія Тимошенко, необхідно повернутися до Будапештського меморандуму, який надав Україні гарантії цілісності наших міжнародно визнаних кордонів.

      Ми повернемо Крим у переговорний процес і нікому не дамо забути, легалізувати Крим як нібито не український,
      – заявила кандидат у президенти.

      Особливий увагу голова партії зробила на розбудові потужних Збройних Сил: "У сучасному світі, де загострилась боротьба за ресурси, потрібна сильна армія. Вона є умовою існування незалежної держави".

      Лідер "Батьківщини" звернула увагу на те, що армія вимагає не лише найкращого озброєння, а й турботи держави про кожного солдата. За ініціативою Воєнного кабінету Юлії Тимошенко вже розроблений новий контракт, який передбачатиме гідну систему оплати, вирішення питання з житлом, захист родин військовослужбовців, захист родин, які втратили близьких на фронті.

      Після виступу Юлії Тимошенко на сцену вийшли військові. Представники Всеукраїнської спілки учасників бойових дій "Побратими України", серед яких є і захисники Донецького аеропорту, підтримали лідера партії.

      "Ми сьогодні присутні тут для того, щоб сказати, що ми підтримуємо Юлію Тимошенко. Ви – наш президент і Верховний головнокомандувач", – сказав представник прикордонних військ Юрій Ганджала.

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      Теги: Новини політики НАТО Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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