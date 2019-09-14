Украине нужно соединить водным путем Черное и Балтийское моря, – Гончарук

Украинская власть имеет планы относительно реализации нескольких инфраструктурных проектов. Среди них – проект по объединению водных путей от Черного до Балтийского моря

Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук во время форума YES в Киеве, передает Укринформ.

Важно: Гончарук озвучил свое видение развития Украины и планы правительства

У нас также есть пару очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем говорить. Нам нужно попытаться совместить водным путем, например, Балтийское и Черное море. Это абсолютно реально. Есть сорок водных путей, о которых нужно договориться с Беларусью и Польшей. Для этого нам надо выстраивать конструктивные отношения. И мы уже начали это делать,

– отметил Гончарук.

Он добавил, что правительство готово выйти за рамки, в которых Украина находилась ранее, и попробовать реализовать новые возможности, которые позволяют государству стать сильнее.

Тем не менее, премьер-министр призвал украинцев снять "розовые очки" и понять, что другие страны не будут защищать Украину, если это будет вредить их интересам.

"Нам как стране нужно отойти от романтических представлений о мире, о том, что кто-то будет в ущерб себе защищать наши границы, становиться на горло своим интересам. Нам нужно трезво смотреть на мир. Каждая страна будет прежде всего защищать свой бизнес, своих инвесторов, своих граждан, свои границы. Мы должны делать так же. И осознавая это должны строить свои планы", – подытожил Гончарук.



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