Україні треба з'єднати водним шляхом Чорне та Балтійське моря, – Гончарук

Українська влада має плани щодо реалізації кількох інфраструктурних проєктів. Серед них – проєкт з об’єднання водних шляхів від Чорного до Балтійського моря

Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час форуму YES у Києві, передає Укрінформ.

Важливо: Гончарук озвучив власне бачення розвитку України та плани уряду

У нас також є пару дуже амбітних інфраструктурних проєктів, про які ми вже починаємо говорити. Нам потрібно спробувати поєднати водним шляхом, наприклад, Балтійське й Чорне море. Це абсолютно реально. Є сорок водних шляхів, про які потрібно домовитися з Білоруссю й з Польщею. Для цього нам треба вибудовувати конструктивні відносини. І ми вже почали це робити,

– наголосив Гончарук.

Він додав, що уряд готовий вийти за рамки, в яких Україна перебувала раніше, та спробувати реалізовувати нові можливості, які дозволяють державі стати сильнішою.

Тим не менш, прем'єр-міністр закликав українців зняти "рожеві окуляри" і зрозуміти, що інші країни не будуть захищати Україну, якщо це шкодитиме їх інтересам.

"Нам як країні треба відійти від романтичних уявлень про світ, про те, що хтось буде на шкоду собі захищати наші кордони, ставати на горло своїм інтересам. Нам потрібно тверезо дивитися на світ. Кожна країна буде передусім захищати свій бізнес, своїх інвесторів, своїх громадян, свої кордони. Ми маємо робити так само. І усвідомлюючи це маємо будувати свої плани", – підсумував Гончарук.



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