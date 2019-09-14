16:12
14 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дед Пиня присів на стакан. Сім'янин Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:42, 13 вересня
      Вєсті.UA: Непокараний Дубінський і "забанена" Геращенко. Зелені кнопкодави
      Вєсті.UA
      20:47, 13 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Україні треба з'єднати водним шляхом Чорне та Балтійське моря, – Гончарук

      2448 Читать новость на русском
      Гончарук хоче "з'єднати" Чорне та Балтійське моря
      Гончарук хоче "з'єднати" Чорне та Балтійське моря / Фото з Facebook

      Українська влада має плани щодо реалізації кількох інфраструктурних проєктів. Серед них – проєкт з об’єднання водних шляхів від Чорного до Балтійського моря

      Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час форуму YES у Києві, передає Укрінформ.

      Важливо: Гончарук озвучив власне бачення розвитку України та плани уряду

      У нас також є пару дуже амбітних інфраструктурних проєктів, про які ми вже починаємо говорити. Нам потрібно спробувати поєднати водним шляхом, наприклад, Балтійське й Чорне море. Це абсолютно реально. Є сорок водних шляхів, про які потрібно домовитися з Білоруссю й з Польщею. Для цього нам треба вибудовувати конструктивні відносини. І ми вже почали це робити,
      – наголосив Гончарук.

      Він додав, що уряд готовий вийти за рамки, в яких Україна перебувала раніше, та спробувати реалізовувати нові можливості, які дозволяють державі стати сильнішою.

      Тим не менш, прем'єр-міністр закликав українців зняти "рожеві окуляри" і зрозуміти, що інші країни не будуть захищати Україну, якщо це шкодитиме їх інтересам.

      "Нам як країні треба відійти від романтичних уявлень про світ, про те, що хтось буде на шкоду собі захищати наші кордони, ставати на горло своїм інтересам. Нам потрібно тверезо дивитися на світ. Кожна країна буде передусім захищати свій бізнес, своїх інвесторів, своїх громадян, свої кордони. Ми маємо робити так само. І усвідомлюючи це маємо будувати свої плани", – підсумував Гончарук.

      Хто увійшов до нового Кабінету міністрів
      Хто увійшов до нового Кабінету міністрів / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Прогноз погоди на 14 вересня: до України йде холодна осінь
      сьогодні
      8300
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Новини політики Міністерство інфраструктури Чорне море
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      сьогодні , 16:00 Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      Світові Медіа 45
      Вирішив працювати на Росію – чекай сумний фінал в Росії ж: підсумки обміну полоненими
      сьогодні , 15:00 Вирішив працювати на Росію – чекай сумний фінал в Росії ж: підсумки обміну полоненими
      Леонід Остальцев 882
      Правила росту: чому рейтинги команди Зеленського йдуть догори
      сьогодні , 14:29 Правила росту: чому рейтинги команди Зеленського йдуть догори
      Наталя Ромашова 756
      Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      сьогодні , 12:00 Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      Блог Соцмережі 522
      Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      сьогодні , 08:40 Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      Максим Мирович 1012
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук