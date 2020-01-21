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      Украине объявили войну: Климкин отреагировал на изменение Конституции России

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      Украина должна немедленно реагировать на изменения в Конституции России, – Климкин / фото: МИД

      Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что изменения российской конституции прошли почти незамеченными в Украине, хотя и будут иметь огромное влияние на наше государство. В частности, он выделил возможность распространения "русского мира" и легализацию аннексии Крыма.

      В результате конституционных изменений Россия будет избирательно применять международное право – после "рассмотрения" своим конституционным судом, подчеркнул Климкин в своем фейсбуке.

      Также он отдельно выделил пункт, где говорится о том, что ограничение иметь только гражданство России, баллотируясь на государственные должности, не будет действовать, когда страна или ее часть присоединились к России за ее федеральным конституционным законом.

      Интересно: Выдача российских паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени, – Климкин

      Очевидно, что здесь говорится одновременно о двух вещах: легализации оккупации Крыма и дальнейшем расширении "русского мира". Это и раньше было основой политики России, но сейчас становится официально закрепленной конституционно целью,
      – заявил Павел Климкин.

      По его словам, такая наглость российской власти фактически означает объявление войны Украине, целью которой будет уничтожение нашего государства. Эта война будет вестись по трем направлениям:

      • попытки легализации аннексии Крыма;
      • попытки оставить Донбасс под российским контролем;
      • расширение оккупации Востока и Юга Украины.

      "Вряд ли у кого-то есть иллюзии, что Путин мечтает возглавить новосозданным госсовет России – он хочет возглавить новое государство. И делать это Россия будет быстрее, чем многим кажется, а к этому нужно быть готовыми и именно на этом строить нашу стратегию", – резюмировал экс-глава МИД.

      Что известно об изменениях в Конституцию, которые предлагает Путин

      • Президент России предлагает изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров, будет утверждать парламент.
      • Руководителей силовых ведомств президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации.
      • Предполагается перераспределение полномочий между ветвями власти. В частности, Государственный совет планируют наделить полномочиями увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
      • Предлагают изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать пост президента более 2 сроков подряд.
      • Кандидат в президенты перед баллотированием должен прожить в России 25 лет (сейчас – 10 лет).
      • Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Путин Новости политики Новости России Новости Украины Аннексия Крыма Украина – Россия Война на Донбассе Павел Климкин
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