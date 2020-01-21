Украине объявили войну: Климкин отреагировал на изменение Конституции России

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что изменения российской конституции прошли почти незамеченными в Украине, хотя и будут иметь огромное влияние на наше государство. В частности, он выделил возможность распространения "русского мира" и легализацию аннексии Крыма.

В результате конституционных изменений Россия будет избирательно применять международное право – после "рассмотрения" своим конституционным судом, подчеркнул Климкин в своем фейсбуке.

Также он отдельно выделил пункт, где говорится о том, что ограничение иметь только гражданство России, баллотируясь на государственные должности, не будет действовать, когда страна или ее часть присоединились к России за ее федеральным конституционным законом.

Интересно: Выдача российских паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени, – Климкин

Очевидно, что здесь говорится одновременно о двух вещах: легализации оккупации Крыма и дальнейшем расширении "русского мира". Это и раньше было основой политики России, но сейчас становится официально закрепленной конституционно целью,

– заявил Павел Климкин.

По его словам, такая наглость российской власти фактически означает объявление войны Украине, целью которой будет уничтожение нашего государства. Эта война будет вестись по трем направлениям:

попытки легализации аннексии Крыма;

попытки оставить Донбасс под российским контролем;

расширение оккупации Востока и Юга Украины.

"Вряд ли у кого-то есть иллюзии, что Путин мечтает возглавить новосозданным госсовет России – он хочет возглавить новое государство. И делать это Россия будет быстрее, чем многим кажется, а к этому нужно быть готовыми и именно на этом строить нашу стратегию", – резюмировал экс-глава МИД.

Что известно об изменениях в Конституцию, которые предлагает Путин