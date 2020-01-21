Україні оголосили війну: Клімкін відреагував на зміну конституції Росії

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін підкреслив, що зміни російської конституції пройшли майже непоміченими в Україні, хоча й матимуть величезний вплив на нашу державу. Зокрема, він виділив можливість поширення "русского мира" і легалізації анексії Криму.

У результаті конституційних змін Росія буде вибірково застосовувати міжнародне право – після "розгляду" своїм конституційним судом, наголосив Клімкін у своєму фейсбуці.

Також він окремо виділив пункт, де мовиться про те, що обмеження мати лише громадянство Росії, балотуючись на державні посади, не діятиме, коли країна чи її частина приєдналися до Росії за її федеральним конституційним законом.

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Очевидно, що тут мовиться одночасно про дві речі: легалізацію окупації Криму та подальше розширення "русского мира". Це й раніше було основою політики Росії, але зараз стає офіційно закріпленою конституційно метою,

– заявив Павло Клімкін.

За його словами, така нахабність російської влади фактично означає оголошення війни Україні, метою якої буде знищення нашої держави. Ця війна вестиметься за трьома напрямками:

спроби легалізації анексії Криму;

намагання залишити Донбас під російським контролем;

розширення окупації Сходу і Півдня України.

"Навряд чи у когось є ілюзії, що Путін мріє очолити новостворену держраду Росії – він хоче очолити нову державу. І робити це Росія буде швидше, ніж багатьом здається, а до цього потрібно бути готовими і саме на цьому будувати нашу стратегію", – резюмував ексглава МЗС.

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