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      Видача російських паспортів в інших регіонах України – лише питання часу, – Клімкін

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      Росія почне видавати свої паспорти і в інших регіонах України, вважає Клімкін / gazeta.ru

      Видача російських паспортів жителям Донбасу дає Україні змогу не обмежувати себе мінськими угодами. З часом Росія видаватиме свої паспорти і в інших регіонах України, переконаний ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

      У Росії кажуть, що видали майже 200 тисяч паспортів мешканцям Донбасу. На думку Клімкіна, такі дії Кремля вже є достатньою причиною та аргументом на користь того, щоб дивитися на нормандський формат "з нашої точки зору".

      Дізнайтеся, скільки українців отримали російські паспорти у 2019 році

      Видача РФ паспортів на всьому (а не лише окупованому) Донбасі дає нам політичне і моральне право діяти так, як ми вважаємо за необхідне для України, не обмежуючи себе дотриманням "Мінська", відмовою від нього, розмовами про його зміну або чим завгодно,
      – написав ексглава МЗС Україні на своїй сторінці у фейсбуці.

      Він наголосив, що видача російських паспортів, що б там не говорили в Росії чи деінде, ніяк не вкладається в логіку мінських угод і є прямою російською агресією.

      "Видача паспортів в інших регіонах України – лише питання часу", – переконаний Клімкін.

      Що відомо про видачу російських паспортів на Донбасі

      Навесні 2019 року президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів українцям з окупованої Донеччини та Луганщини, а згодом – і для мешканців усього Донбасу.

      Згодом Путін підписав ще один схожий указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

      Україна та інші цивілізовані країни не визнають такі російські паспорти.

      Для мене справді є різниця, – Вакарчук віршем відповів на новорічне вітання Зеленського
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Окуповані території Новини Росії Україна – Росія Мінські домовленості Нормандський формат Павло Клімкін
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