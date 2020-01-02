Видача російських паспортів в інших регіонах України – лише питання часу, – Клімкін

Видача російських паспортів жителям Донбасу дає Україні змогу не обмежувати себе мінськими угодами. З часом Росія видаватиме свої паспорти і в інших регіонах України, переконаний ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

У Росії кажуть, що видали майже 200 тисяч паспортів мешканцям Донбасу. На думку Клімкіна, такі дії Кремля вже є достатньою причиною та аргументом на користь того, щоб дивитися на нормандський формат "з нашої точки зору".

Дізнайтеся, скільки українців отримали російські паспорти у 2019 році

Видача РФ паспортів на всьому (а не лише окупованому) Донбасі дає нам політичне і моральне право діяти так, як ми вважаємо за необхідне для України, не обмежуючи себе дотриманням "Мінська", відмовою від нього, розмовами про його зміну або чим завгодно,

– написав ексглава МЗС Україні на своїй сторінці у фейсбуці.

Він наголосив, що видача російських паспортів, що б там не говорили в Росії чи деінде, ніяк не вкладається в логіку мінських угод і є прямою російською агресією.

"Видача паспортів в інших регіонах України – лише питання часу", – переконаний Клімкін.

Що відомо про видачу російських паспортів на Донбасі

Навесні 2019 року президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів українцям з окупованої Донеччини та Луганщини, а згодом – і для мешканців усього Донбасу.

Згодом Путін підписав ще один схожий указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

Україна та інші цивілізовані країни не визнають такі російські паспорти.