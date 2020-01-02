00:31
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, 2 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Выдача российских паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени, – Климкин

      167 Читати новину українською
      Россия начнет выдавать свои паспорта и в других регионах Украины, считает Климкин / gazeta.ru

      Выдача российских паспортов жителям Донбасса дает Украине возможность не ограничивать себя минскими соглашениями. Со временем Россия будет выдавать свои паспорта и в других регионах Украины, убежден экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

      В России говорят, что выдали почти 200 тысяч паспортов жителям Донбасса. По мнению Климкина, такие действия Кремля уже является достаточной причиной и аргументом в пользу того, чтобы смотреть на нормандский формат "с нашей точки зрения".

      Узнайте, сколько украинцев получили российские паспорта в 2019 году

      Выдача РФ паспортов на всем (а не только оккупированном) Донбассе дает нам политическое и моральное право действовать так, как мы считаем необходимым для Украины, не ограничивая себя соблюдением "Минска", отказом от него, разговорами о его изменении или чем угодно,
      – написал экс-глава МИД Украины на своей странице в Фейсбуке.

      Он отметил, что выдача российских паспортов, что бы там ни говорили в России или где-нибудь, никак не укладывается в логику минских соглашений и является прямой российской агрессией.

      "Выдача паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени", – убежден Климкин.

      Что известно о выдаче российских паспортов на Донбассе

      Весной 2019 года президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов украинцам оккупированной Донетчины и Луганщины, а впоследствии – и для жителей всего Донбасса.

      Впоследствии Путин подписал еще один похожий указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

      Украина и другие цивилизованные страны не признают такие российские паспорта.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      2 января
      18641
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости политики Павел Климкин Нормандский формат Минские договоренности Оккупированные территории Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 2 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      2 января , 22:30 "Смерть мозга" НАТО, начало распада ЕС и ненависть Трампа: итоги года в Европе и Америке
      Іван Яковина 95
      2 января , 22:15 Главные новости 2 января: новая поверенная США и скандальное заявление о пенсиях на Донбассе
      Ірина Вихрущ 305
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      286
      2 января , 22:00 Рубль-2019: национальную валюту России болтает не по-детски
      СерпомПо 709
      2 января , 19:18 Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии
      Запретное мнение 1980
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук