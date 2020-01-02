Выдача российских паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени, – Климкин
Выдача российских паспортов жителям Донбасса дает Украине возможность не ограничивать себя минскими соглашениями. Со временем Россия будет выдавать свои паспорта и в других регионах Украины, убежден экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
В России говорят, что выдали почти 200 тысяч паспортов жителям Донбасса. По мнению Климкина, такие действия Кремля уже является достаточной причиной и аргументом в пользу того, чтобы смотреть на нормандский формат "с нашей точки зрения".
Узнайте, сколько украинцев получили российские паспорта в 2019 году
Выдача РФ паспортов на всем (а не только оккупированном) Донбассе дает нам политическое и моральное право действовать так, как мы считаем необходимым для Украины, не ограничивая себя соблюдением "Минска", отказом от него, разговорами о его изменении или чем угодно,
– написал экс-глава МИД Украины на своей странице в Фейсбуке.
Он отметил, что выдача российских паспортов, что бы там ни говорили в России или где-нибудь, никак не укладывается в логику минских соглашений и является прямой российской агрессией.
"Выдача паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени", – убежден Климкин.
Что известно о выдаче российских паспортов на Донбассе
Весной 2019 года президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов украинцам оккупированной Донетчины и Луганщины, а впоследствии – и для жителей всего Донбасса.
Впоследствии Путин подписал еще один похожий указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.
Украина и другие цивилизованные страны не признают такие российские паспорта.
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