Выдача российских паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени, – Климкин

Выдача российских паспортов жителям Донбасса дает Украине возможность не ограничивать себя минскими соглашениями. Со временем Россия будет выдавать свои паспорта и в других регионах Украины, убежден экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

В России говорят, что выдали почти 200 тысяч паспортов жителям Донбасса. По мнению Климкина, такие действия Кремля уже является достаточной причиной и аргументом в пользу того, чтобы смотреть на нормандский формат "с нашей точки зрения".

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Выдача РФ паспортов на всем (а не только оккупированном) Донбассе дает нам политическое и моральное право действовать так, как мы считаем необходимым для Украины, не ограничивая себя соблюдением "Минска", отказом от него, разговорами о его изменении или чем угодно,

– написал экс-глава МИД Украины на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что выдача российских паспортов, что бы там ни говорили в России или где-нибудь, никак не укладывается в логику минских соглашений и является прямой российской агрессией.

"Выдача паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени", – убежден Климкин.

Что известно о выдаче российских паспортов на Донбассе

Весной 2019 года президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов украинцам оккупированной Донетчины и Луганщины, а впоследствии – и для жителей всего Донбасса.

Впоследствии Путин подписал еще один похожий указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

Украина и другие цивилизованные страны не признают такие российские паспорта.