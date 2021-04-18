"Волынский Фаберже": украинец установил 2 мировых рекорда благодаря уникальному делу – фото
Заслуженный мастер народного творчества Анатолий Бойко просверлил в курином яйце 33 346 отверстий. Одновременно в гусином – аж 52 745. С таким результатом он установил 2 мировых рекорда. Мастера назвали "Волынским Фаберже".
Источник:фейсбук Ланы Ветровой
Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова рассказала, что диаметр одного отверстия в гусином яйце – 0,2 миллиметра. Скорлупа куриного яйца тоньше и хрупче, поэтому диаметр в ней – 0,15 миллиметра.
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Уникальный рекорд
Такое занятие Анатолия Бойко довольно необычное. В мире был установлен лишь один аналогичный рекорд. В Боснии в курином яйце просверлили 14 129 отверстий. Украинскому мастеру удалось превзойти и установить второй мировой рекорд.
Толщина сверла как волос
По словам мастера Бойко, его занятие достаточно трудное. Толщина сверл примерно как волос. Из-за этого они часто ломаются.
Изделия Анатолия Бойко / Фото Виталия Харчука
Анатолий Бойко та Лана Ветрова / Фото Виталия Харчука
В коллекции Бойко есть почти 500 работ по скорлупе яиц. Они украшены металлом и драгоценными камнями. Мастер проживает во Владимире-Волынском.
Впоследствии Национальный реестр рекордов предложит Министерству культуры открыть в этом городе музей-усадьбу. Там хотят представить все работы Анатолия Бойко.
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