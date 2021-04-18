Заслуженный мастер народного творчества Анатолий Бойко просверлил в курином яйце 33 346 отверстий. Одновременно в гусином – аж 52 745. С таким результатом он установил 2 мировых рекорда. Мастера назвали "Волынским Фаберже".

Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова рассказала, что диаметр одного отверстия в гусином яйце – 0,2 миллиметра. Скорлупа куриного яйца тоньше и хрупче, поэтому диаметр в ней – 0,15 миллиметра.

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Уникальный рекорд

Такое занятие Анатолия Бойко довольно необычное. В мире был установлен лишь один аналогичный рекорд. В Боснии в курином яйце просверлили 14 129 отверстий. Украинскому мастеру удалось превзойти и установить второй мировой рекорд.

Интересно! Перед тем, как установить рекорд Анатолия Бойко, отдел технического обеспечения Нацреестра неделю считал все отверстия.

Толщина сверла как волос

По словам мастера Бойко, его занятие достаточно трудное. Толщина сверл примерно как волос. Из-за этого они часто ломаются.



Изделия Анатолия Бойко / Фото Виталия Харчука



Анатолий Бойко та Лана Ветрова / Фото Виталия Харчука

В коллекции Бойко есть почти 500 работ по скорлупе яиц. Они украшены металлом и драгоценными камнями. Мастер проживает во Владимире-Волынском.

Впоследствии Национальный реестр рекордов предложит Министерству культуры открыть в этом городе музей-усадьбу. Там хотят представить все работы Анатолия Бойко.