Заслужений майстер народної творчості Анатолій Бойко просвердлив у курячому яйці 33 346 отворів. Водночас у гусячому – аж 52 745. З таким результатом він встановив 2 світових рекорди. Майстра назвали "Волинським Фаберже".

Керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова розповіла, що діаметр одного отвору у гусячому яйці – 0,2 міліметра. Шкаралупа курячого яйця тонша і крихкіша, тому діаметр у ній – 0,15 міліметра.

Зверніть увагу Жінка, яка занесена в Книгу рекордів Гіннесса за найдовші нігті, обстригла їх через 30 років

Унікальний рекорд

Таке заняття Анатолія Бойка є досить незвичним. У світі був встановлений лише один аналогічний рекорд. У Боснії в курячому яйці просвердлили 14 129 отворів. Українському майстрові вдалося перевершити та встановити другий світовий рекорд.

Цікаво! Перед тим, як встановити рекорд Анатолія Бойка, відділ технічного забезпечення Нацреєстру тиждень рахував усі отвори.

Товщина свердла як волосина

За словами майстра Бойка, його заняття є досить важким. Товщина свердел приблизно як волосина. Через це вони часто ламаються.



Вироби Анатолія Бойка / Фото Віталія Харчука



Анатолій Бойко та Лана Вєтрова / Фото Віталія Харчука

У колекції Бойка є майже 500 робіт зі шкаралупи яєць. Вони оздоблені металом і дорогоцінним камінням. Майстер проживає у Володимирі-Волинському.

Згодом Національний реєстр рекордів запропонує Міністерству культури відкрити у цьому місті музей-садибу. Там хочуть представити усі роботи Анатолія Бойка.