"Волинський Фаберже": українець встановив 2 світових рекорди завдяки унікальній справі – фото
Заслужений майстер народної творчості Анатолій Бойко просвердлив у курячому яйці 33 346 отворів. Водночас у гусячому – аж 52 745. З таким результатом він встановив 2 світових рекорди. Майстра назвали "Волинським Фаберже".
Джерело:фейсбук Лани Вєтрової
Керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова розповіла, що діаметр одного отвору у гусячому яйці – 0,2 міліметра. Шкаралупа курячого яйця тонша і крихкіша, тому діаметр у ній – 0,15 міліметра.
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Унікальний рекорд
Таке заняття Анатолія Бойка є досить незвичним. У світі був встановлений лише один аналогічний рекорд. У Боснії в курячому яйці просвердлили 14 129 отворів. Українському майстрові вдалося перевершити та встановити другий світовий рекорд.
Товщина свердла як волосина
За словами майстра Бойка, його заняття є досить важким. Товщина свердел приблизно як волосина. Через це вони часто ламаються.
Вироби Анатолія Бойка / Фото Віталія Харчука
Анатолій Бойко та Лана Вєтрова / Фото Віталія Харчука
У колекції Бойка є майже 500 робіт зі шкаралупи яєць. Вони оздоблені металом і дорогоцінним камінням. Майстер проживає у Володимирі-Волинському.
Згодом Національний реєстр рекордів запропонує Міністерству культури відкрити у цьому місті музей-садибу. Там хочуть представити усі роботи Анатолія Бойка.
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