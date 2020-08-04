Сын бывшего владельца "Мотор Сич" Александр Богуслаев приобрел остров в Италии. Это знаменитый остров-черепаха Галлинара у берегов Лигурии, недалеко от Монако, резидентом которого является Богуслаев. Чтобы Галлинару сделать полностью своей, мужчина потратил 10 миллионов евро и убедил всех 9 предыдущих владельцев продать свои доли острова.

О покупке украинцем итальянского острова написало издание Corriere della Sera . Остров Галлинара расположен в 1,5 километрах от материка, между городами Альбенда и Алассио, неподалеку Монако и Ниццы.

Подробнее О Богуслаеве и "Мотор Сич" читайте в блоге Дмитрия Гнапа

Он небольшой – 470 на 450 метров, над уровнем моря поднимается на высоту 87 метров.

Но несмотря на это имеет историческое значение: издавна принадлежал католической церкви, там жили даже святые и Папы Римские, а последние 150 лет принадлежал владельцам промышленных предприятий и банкирам.

А еще он является заповедником.



Остров Галлинара отныне принадлежит украинцу с гренадским паспортом / Фото с Wikipedia

Италия уважает частную собственность, однако законы там такие, что остров нельзя закрывать для посетителей. Но будет ли придерживаться этого новый владелец – неизвестно, пишет обозреватель Альдо Казулло.

Как-то же Александр Богуслаев ( 42-летний сын бывшего владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева) убедил 9 небедных пьемонтских и лигурийских семей, что ранее совместно владели Галлинари более 40 лет, продать остров. Кто, мол, гарантирует, что у туристов не появятся дыры в лодках?



Богуслаев купил остров у 9 итальянских семей за 10 миллионов евро / Фото с Wikipedia

Что интересно, Александр Богуслаев, хотя и украинец по происхождению, имеет гражданство Гренады и является резидентом Монте-Карло (Княжество Монако).

"Теперь Богуслаев может идеально пристроить украинский (или гренадский) флаг на вершине острова-черепахи", – подытожило свою статью итальянское издание.

Остров-черепаха Галлинари: смотрите расположение на карте