Син колишнього власника "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів в Італії. Це знаменитий острів-черепаха Галлінара біля берегів Лігурії, неподалік Монако, резидентом якого є Богуслаєв. Щоб мати Галлінару цілком своєю, чоловік витратив 10 мільйонів євро та переконав усіх 9 попередніх власників продати свої частки острова.

Про покупку українцем італійського острова написало видання Corriere della Sera. Острів Галлінара розташований за 1,5 кілометра від материка, між містами Альбенда й Алассіо, неподалік Монако та Ніцци.

Детальніше Про Богуслаєва і "Мотор Січ" читайте у блозі Дмитра Гнапа

Він невеличкий – 470 на 450 метрів, над рівнем моря підіймається на висоту 87 метрів.

Та попри це має історичне значення: віддавна він належав католицькій церкві, там мешкали навіть святі та Папи Римські, а останні 150 років належав власникам промислових підприємств та банкірам.

А ще він є заповідником.



Острів Галлінара відтепер належить українцеві з гренадським паспортом / Фото з Wikipedia

Італія поважає приватну власність, однак закони там такі, що острів не можна закривати для відвідувачів. Та чи дотримається цього новий власник – не відомо, пише оглядач Альдо Казулло.

Якось же Олександр Богуслаєв (42-річний син колишнього власника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва) переконав 9 небідних п’ємонтських та лігурійських родин, які раніше спільно володіли Галлінарою понад 40 років, продати острів. Хто, мовляв, зможе гарантувати, що у туристів в лодках не з'являться дірки?



Богуслаєв купив острів у 9 італійських родин за 10 мільйонів євро / Фото з Wikipedia

Що цікаво, Олександр Богуслаєв, хоча й українець за походженням, має громадянство Гренади і є резидентом Монте-Карло (Князівство Монако).

"Тепер Богуслаєв може ідеально прилаштувати український (або гренадський) прапор на вершині острова-черепахи", – підсумувало свою статтю італійське видання.

Острів-черепаха Галлінара: дивіться розташування на карті

Нагадаємо, у грудні 2019 року АТ "Мотор Січ", як підтвердив сам В'ячеслав Богуслаєв, продало акції китайським компаніям. Китайці мали здійснити певні інвестиції, однак начебто не зробили цього. Тож досі триває діалог за участю США щодо перегляду угоди.