Українець купив острів в Італії за 10 мільйонів євро: хто він та що відомо про покупку
Син колишнього власника "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів в Італії. Це знаменитий острів-черепаха Галлінара біля берегів Лігурії, неподалік Монако, резидентом якого є Богуслаєв. Щоб мати Галлінару цілком своєю, чоловік витратив 10 мільйонів євро та переконав усіх 9 попередніх власників продати свої частки острова.
Про покупку українцем італійського острова написало видання Corriere della Sera. Острів Галлінара розташований за 1,5 кілометра від материка, між містами Альбенда й Алассіо, неподалік Монако та Ніцци.
Детальніше Про Богуслаєва і "Мотор Січ" читайте у блозі Дмитра Гнапа
Він невеличкий – 470 на 450 метрів, над рівнем моря підіймається на висоту 87 метрів.
Та попри це має історичне значення: віддавна він належав католицькій церкві, там мешкали навіть святі та Папи Римські, а останні 150 років належав власникам промислових підприємств та банкірам.
А ще він є заповідником.
Острів Галлінара відтепер належить українцеві з гренадським паспортом / Фото з Wikipedia
Італія поважає приватну власність, однак закони там такі, що острів не можна закривати для відвідувачів. Та чи дотримається цього новий власник – не відомо, пише оглядач Альдо Казулло.
Якось же Олександр Богуслаєв (42-річний син колишнього власника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва) переконав 9 небідних п’ємонтських та лігурійських родин, які раніше спільно володіли Галлінарою понад 40 років, продати острів. Хто, мовляв, зможе гарантувати, що у туристів в лодках не з'являться дірки?
Богуслаєв купив острів у 9 італійських родин за 10 мільйонів євро / Фото з Wikipedia
Що цікаво, Олександр Богуслаєв, хоча й українець за походженням, має громадянство Гренади і є резидентом Монте-Карло (Князівство Монако).
"Тепер Богуслаєв може ідеально прилаштувати український (або гренадський) прапор на вершині острова-черепахи", – підсумувало свою статтю італійське видання.
Острів-черепаха Галлінара: дивіться розташування на карті