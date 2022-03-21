Мужчину задержали в Днепропетровской области. Служба безопасности продолжает системно выявлять диверсантов, сотрудничающих с оккупантом.

Внимание Ужасный эксперимент, – британский журналист считает, что пропаганда испортила 75% россиян

СБУ схватила пророссийского агитатора, который распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в соцсетях и собирал данные относительно обороноспособности Киева и Днепра,

– говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, спецназовцы задержали в Волынской области гражданина Беларуси, который собирал для врага информацию о размещении и передвижении техники ВСУ и состоянии мобилизации в регионе.

А в Кировоградской области разоблачили украинца, который открыто поддерживал широкомасштабное вторжение России и выражал пророссийскую позицию.

Все коллаборанты задержаны и будут отвечать за свои действия перед законом,

– подчеркнули в СБУ.

Ранее, в Запорожской области полиция разоблачила информатора российских оккупантов. 52-летний предатель изучал, где расположены силы и средства ВСУ.

Это ужасный эксперимент над людьми, – журналист из Британии о том, как пропаганда испортила россиян – смотреть видео