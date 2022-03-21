Ситуация, которая происходит с россиянами, очень трагична. Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист из Великобритании Андрей Остальский.

Обратите внимание Оправдывает свои зверства в Украине: Россия продолжает распространять фейки о "русофобии мира"

Телевизор превратил россиян в идиотов

По его словам, 75% граждан России телевизионный ящик превратил в идиотов. Если завтра телевизор им скажет что-то другое – их мнение сразу изменится

Это ужасный эксперимент, которого не знала история человечества. То, что сделали с этими 75%, войдет в историю,

– подчеркнул Остальский.

Он сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером, который тоже пытался распространять свою пропаганду, однако у него не было технических возможностей.

Напомним! По результатам опроса, примерно 75% россиян узнают новости о войне из телевизора.

"Элита прекрасно понимает всю абсурдность действий Путина, что это гибель России. Однако пока она не пытается принимать какие-то решения", – добавил журналист.