Ситуація, яка відбувається з росіянами, дуже трагічна. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст із Великої Британії Андрій Остальський.
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Телевізор перетворив росіян на ідіотів
За його словами, 75% громадян Росії телевізійний ящик перетворив на ідіотів. Якщо завтра телевізор їм скаже щось інше – їхня думка одразу зміниться
Це жахливий експеримент, якого не знала історія людства. Те, що зробили з цими 75%, увійде в історію,
– наголосив Остальський.
Він порівняв Володимира Путіна із Адольфом Гітлером, який теж намагався поширювати свою пропаганду, однак у нього не було технічних можливостей.
"Еліта прекрасно розуміє всю абсурдність дій Путіна, що це загибель Росії. Однак наразі вона не намагається ухвалювати якісь рішення", – додав журналіст.