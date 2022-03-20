Росія активно поширює наратив про "русофобію у світі". Таким чином, вони намагаються виправдати злочини росіян проти людства в Україні.

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Росіяни намагаються маніпулювати "русофобією"

У Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснили, як потрібно сприймати ці заяви і що вони насправді означають:

росіян намагаються знищити через мову – російські військові вбивають українців, прикриваючись "захистом російськомовного населення";

– російські військові вбивають українців, прикриваючись "захистом російськомовного населення"; Росії насаджують англосаксонський світ аби розділити країну на різні частини – Російська Федерація вводить свої війська на територію інших країн, а також змушує містян підтримувати ідеологію "русского міра";

– Російська Федерація вводить свої війська на територію інших країн, а також змушує містян підтримувати ідеологію "русского міра"; світова спільнота ненавидить Росію, проте продовжує купувати енергоресурси – держави одна за одною відмовляються від російської сировини та змінюють постачальників.

– держави одна за одною відмовляються від російської сировини та змінюють постачальників. Росія достатньо потужна, щоб "вгамувати" усіх своїх недругів – держава-агресор поступово стає світовим вигнанцем, країна на межі дефолту. Водночас російські військові деморалізовані та відмовляються воювати проти українців.

– держава-агресор поступово стає світовим вигнанцем, країна на межі дефолту. Водночас російські військові деморалізовані та відмовляються воювати проти українців. Росія веде війну не проти України, а США – напевно у Росії ніяк не можуть змиритися, що так звана "друга армія світу" програє Збройним силам України. Варто пам'ятати, що на території України немає ні одного американського військового.



Спростування фейків Росії про "русофобію у світі" / Інфографіка 24 каналу

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